Medici cubani in Calabria da 4 anni, Occhiuto: ‘Oggi una parola semplice: grazie’ – VIDEO
"4 anni fa una scelta coraggiosa" Occhiuto celebra su Instagram i 4 anni dei medici cubani negli ospedali calabresi
31 Maggio 2026 - 15:08 | di Redazione
Attraverso un video-racconto pubblicato sui propri canali social ufficiali, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha voluto celebrare lo straordinario apporto umano e professionale dei medici cubani che da quattro anni operano all’interno dei presidi ospedalieri delle cinque province calabresi.
La voce dei medici di Cuba: «La Calabria è bellissima»
Nel filmato social, sono gli stessi medici cubani a prendere la parola:
“Noi siamo a casa, ormai siamo diventati cosentini, calabresi, con tutti i pazienti, i familiari, i colleghi del lavoro che ci hanno accolto all’inizio bene”.
“Ciao, io sono la dottoressa Rameni, sono un medico specializzato in emergenze ed urgenze. Mi piace tanto il mio lavoro. Io sono chirurgo, l’Italia è bellissima.
E ancora:
“La medicina è sempre una. Abbiamo una scuola americana, una scuola europea di medicina, però la medicina è sempre una. L’obiettivo è sempre lo stesso, la cura dei pazienti”.
“La Calabria è una regione bellissima, sono contento di lavorare con i medici italiani”.
La gratitudine di Occhiuto: «Scelta coraggiosa, oggi una sola parola: grazie»
Nel suo post a corredo delle immagini, il presidente Occhiuto ha espresso con emozione tutta la sua gratitudine verso i professionisti caraibici:
“4 anni fa una scelta coraggiosa. Oggi una parola semplice: grazie”.
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