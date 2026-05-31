Medici cubani in Calabria da 4 anni, Occhiuto: ‘Oggi una parola semplice: grazie’ – VIDEO

Attraverso un video-racconto pubblicato sui propri canali social ufficiali, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha voluto celebrare lo straordinario apporto umano e professionale dei medici cubani che da quattro anni operano all’interno dei presidi ospedalieri delle cinque province calabresi.

Nel filmato social, sono gli stessi medici cubani a prendere la parola:

“Noi siamo a casa, ormai siamo diventati cosentini, calabresi, con tutti i pazienti, i familiari, i colleghi del lavoro che ci hanno accolto all’inizio bene”.

“Ciao, io sono la dottoressa Rameni, sono un medico specializzato in emergenze ed urgenze. Mi piace tanto il mio lavoro. Io sono chirurgo, l’Italia è bellissima.