Reggina-Cosenza: tre ex determinanti in rossoblu, oggi in amaranto non titolari

Si è parlato molto di Davide Dionigi come l’ex di spicco di quella che è l’attesa sfida di sabato pomeriggio al Granillo tra la Reggina ed il Cosenza. Certamente Re David, soprattutto da calciatore ha lasciato una impronta fortissima a Reggio Calabria vincendo prima il titolo di capocannoniere e poi conquistando la promozione in serie A seconda della storia amaranto, meno fortunate la sua ultima esperienza nel 2004-2005 ed in modo particolare quella da allenatore conclusasi con l’esonero nonostante un contratto biennale.

I tre ex rossoblu oggi alla Reggina

Ma ci sono anche tre calciatori oggi alla Reggina che nella scorsa stagione hanno militato tra le fila del Cosenza. Daniele Liotti, dopo aver firmato il rinnovo di contratto con la società amaranto, è stato ceduto in prestito nel gennaio del 2022 contribuendo in maniera notevole alla salvezza dei silani con assist e due reti. Poi Gabriele Gori, in prestito dalla Fiorentina, autore di una partenza sprint e 5 reti, bloccato dal covid e dalle conseguenze di quest’ultimo che gli hanno impedito di tornare in campo. Ed infine il difensore Michele Camporese che a Cosenza ricordano per quel gol importantissimo contro il Benevento, ma anche per essere arrivato a gennaio e da centrale di difesa aver messo a segno ben 5 gol in quindici partite giocate. In questo momento i tre calciatori non vengono utilizzati da mister Inzaghi nell’undici titolare, ma da subentranti hanno già dato ampia dimostrazione di grande utilità.