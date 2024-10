Reggina-Cosenza, Guarascio: ‘Contento di affrontare nel derby una squadra storica’

Intervento del presidente del Cosenza Guarascio a “Fair play & Football” in onda sul canale 229 di Sky, trasmissione sportiva condotta dal giornalista reggino Paolo Amedeo: “Come tutti i derby, anche questo con la Reggina ha un significato importante per la Calabria. Sarà certamente una bella giornata di sport e poi il campo andrà a decidere il risultato finale, che vinca il migliore. Sono contento che si possa fare il derby con una società, una squadra storica come la Reggina, vanto per tutta la Calabria. I tifosi saranno all’altezza di una sfida dal grande fascino“.

