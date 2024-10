Reggina, il portiere Colombi analizza gli episodi di Modena: gol annullato e gol preso

Qualche giorno dopo la sconfitta di Modena, è intervenuto a Videotouring l’estremo difensore della Reggina Simone Colombi, il quale ha fatto la sua analisi sulla battuta d’arresto degli amaranto e gli espisodi che hanno caratterizzato due momenti importanti della partita: “Dispiace per la sconfitta, l’imbattibilità fa piacere, ma conta sempre il risultato. Rispetto alle precedenti gare, non abbiamo giocato in maniera brillantissima, però creato tante occasioni da rete per pareggiare. Loro avevamo preparato la partita in fase difensiva per poi ripartire, se avessero convalidato quel gol, sarebbe cambiata la storia della gara. Dobbiamo essere più bravi a sporcare le partite, adattarci qualche volta anche all’atteggiamento dell’avversario quando il match lo richiede, peccato. In quei primi venti minuti del secondo tempo loro hanno accelerato e noi perso qualche palla in uscita, ma può succedere, non si può giocare a ritmi altissimi sempre e per tutto il campionato”.

Leggi anche

Il reparto difensivo

“Siamo una squadra che in fase difensiva già gli attaccanti ti danno una grande mano. Avere la sensazione che per prendere gol, gli avversari devono essere proprio bravi, è una cosa positiva. Vuol dire che i reparti lavorano bene e che singolarmente si è forti e quindi devo dire che questi sono ingredienti fondamentali per fare un bel campionato. Giocatori di prospettiva? Ovviamente i giovani, la crescita di Pierozzi, la sorpresa Fabbian che insieme ai giocatori esperti creano un bel gruppo. Questa è una squadra costruita bene dalla società, dal direttore, con uno staff tecnico di alto livello. Lavoriamo insieme da poco e già comunque si sono ottenuti buoni risultati”.

Gol subìto e gol annullato