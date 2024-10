Reggina: quando i numeri non fanno la differenza

Rimane anche dopo il derby un grande rammarico. Si arrivava dal pareggio beffa contro l’Entella, se è possibile questa volta la sensazione è ancora peggiore. La Reggina non è riuscita a battere il Cosenza, nonostante un calcio di rigore, sbagliato da Denis e la superiorità numerica maturata dal minuto trentacinque del primo tempo.

E’ stato un dominio territoriale netto che ha segnato un possesso palla superiore al 70&, undici tiri nello specchio della porta, tredici ad uno i calci d’angolo ed almeno quindici circostanze in cui la squadra di mister Toscano ha creato delle opportunità.

Il Cosenza è venuto a Reggio Calabria con un solo intento, quello del non perdere. Ha mantenuto lo stesso tipo di atteggiamento sia in parità numerica che in inferiorità ed alla fine ha raggiunto il suo obiettivo. La Reggina, invece, per la seconda gara consecutiva spreca un bonus importante e dati alla mano, sono certamente quattro i punti che mancano nelle ultime due gare.

“Siamo in credito, ci riprenderemo i punti che ci mancano“. ha dichiarato il tecnico amaranto.