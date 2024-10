Reggina-Cosenza: si viaggia verso i 15.000 spettatori. Il dato aggiornato

Sarà bellissimo, lo ha detto in conferenza stampa mister Inzaghi il quale ha promesso massimo impegno per regalare una vittoria a questi meravigliosi tifosi. Il Granillo presenterà un grandissimo colpo d’occhio con la Curva Sud già sold out da ieri e gli altri settori che continuano a riempirsi.

Obiettivo 15.000

E’ ancora caccia al biglietto, lo è stata per tutto il pomeriggio di oggi tanto da far salire il numero dei tagliandi staccati, giunti in questo momento a quota 10.000 circa. A questi bisogna aggiungere i 4130 abbonati ed i 458 tifosi del Cosenza. Insomma manca davvero poco per arrivare a cifra tonda con l’obiettivo più vicino da raggiungere che è quello dei 15.000 spettatori presenti. E si “rischia” di andare anche oltre…