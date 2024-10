Reggina-Cosenza: dato finale presenze nel settore ospiti

Non ci sarà il pienone rispetto ai 1100 biglietti messi a disposizione, ma comunque un buon numero di tifosi rossoblu

Il derby accende sempre le tifoserie, soprattutto quando la posizione in classifica delle due squadre è come quella attuale tra Reggina al comando e Cosenza a soli quattro punti di distacco. Ma tra l’entusiasmo e la graduatoria, ci si è messa in mezzo la tessera del tifoso imposta ai sostenitori rossoblu che, probabilmente, ha ridotto la possibilità di arrivare a riempire il settore ospiti. Rimane comunque un numero interessante quello del 458 biglietti venduti, leggermente meno della metà rispetto ai 1100 messi a disposizione.