Reggina-Cosenza: nell’undici amaranto non si escludono possibili novità

La giusta rabbia dopo il pareggio beffa contro la V. Entella, da scaricare tutta nel derby di questa sera con il Cosenza. La Reggina non ha avuto molto tempo per preparare l’incontro, elemento questo che si ripeterà più volte nell’arco della stagione. Ci sono però due novità molto interessanti per mister Toscano che avrà nuovamente a disposizione Rolando, recuperato dopo l’infortunio e Delprato, fermato precauzionalmente dopo le positività di alcuni compagni della Nazionale Under 21. L’undici iniziale amaranto potrebbe essere questo:

REGGINA: Guarna, Loiacono, Cionek, Rossi; Delprato, Folorunsho (Bianchi), Crisetig, Liotti; Bellomo, Menez, Denis. All. Toscano