Reggina-Cosenza: limitazioni vendita dei biglietti per il settore ospiti

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ritiene che il derby fra Reggina e Cosenza sia ad alto rischio e per questo ha deciso di imporre una serie di limitazioni alla vendita dei biglietti. Di seguito la nota ufficiale:

Il comunicato per i tifosi del Cosenza

“Per l’incontro di calcio di Serie B “Reggina – Cosenza” dell’8 ottobre 2022, caratterizzato da elevati profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

-vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Cosenza esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del“Cosenza calcio”;

– implementazione del servizio di stewarding;

– rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da

specifiche disposizioni di settore”.