Reggina-Cosenza, Inzaghi: ‘Pubblico da serie A. Grande prova, ma serve equilibrio’

Davanti ai 15 mila del Granillo, la formazione di Inzaghi si esalta e conferma l’implacabile legge che l’ha vista spietata tra le mura amiche. Con i gol di Rivas in apertura di gara e Menez in avvio di ripresa, la Reggina mette le mani sul derby e si conferma in vetta alla classifica.

Le parole del tecnico amaranto dopo la netta vittoria sul Cosenza.

“La più bella soddisfazione di oggi è vedere lo stadio in piedi per Ricci, so quanto può dare e oggi ha fatto 55 minuti straordinari. E’ un giocatore sottovalutato, ho scelto di metterlo titolare perché sapevo che avrebbe potuto fare una grande prestazione come poi ha fatto.

Mi auguro che nei ragazzi cresca la consapevolezza che sono forti, se continueranno a fare queste prestazioni l’autostima crescerà ancora. Questa squadra aveva bisogno di divertirsi e trovare certezze, non era facile quando cambi 20 giocatori e hai poco tempo per lavorare.

Sono convinto però che la classifica non va guardata, verrà ribaltata, ieri vedevo le rose di Genoa e Cagliari, sono squadre di serie A. Oggi mi aspettavo questa risposta dai giocatori dopo la sconfitta immeritata di Modena, è arrivata una bella vittoria in uno stadio da serie A. Ho 25 titolari, devo essere bravo a gestirli e i giocatori ad essere sempre pronti.

Mi sono fatto un’idea della serie B, spesso in questa categoria ci sono giocatori che si sono accontentati, io punto a togliergli quell’etichetta. Io ho firmato per 3 anni credendo in un progetto, con la speranza di poter riportare questa squadra e società in serie A. Dobbiamo essere realisti, serve equilibrio e razionalità, consapevoli delle nostre qualità ma anche che non bisogna mai mollare e mantenere questa mentalità”.