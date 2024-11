Reggina, Criscitiello: ‘Inzaghi come Allegri. C’è bisogno di gente di categoria’

Nel consueto editoriale del lunedi su TMW, il noto giornalista Michele Criscitiello ha dedicato una parte alla Reggina e soprattutto al ritorno in panchina di Pippo Inzaghi:

“…In chiusura il colpo Reggina che si affida a Pippo Inzaghi per i prossimi 3 anni. Protagonista di un progetto. Vincere al primo anno non sarà facile, anche perché la concorrenza è di altissimo livello. Però è tutto grasso che cola a Reggio. La società ha rischiato seriamente di sparire con la vecchia proprietà. Non c’erano neanche più i soldi per luce e gas. E qui non possiamo neanche dare la colpa a Putin. Inzaghi la serie B la conosce bene e lo ha dimostrato in più occasioni. Pippo ha voglia di tornare ad urlare e a far gioire i suoi tifosi. Bella l’accoglienza che gli hanno riservato. Lo scorso anno avevano fatto lo stesso, senza senso, con Aglietti. Solo per i suoi trascorsi. Oggi, come sapevamo, è ancora a casa in Toscana a godersi la campagna. Inzaghi è di un altro livello. Professionale. Però deve essere messo nelle condizioni di fare bene. Taibi deve essere allineato all’allenatore che prende. Pippo è come Allegri per la serie B. Ha bisogno di giocatori fatti e finiti. I giovani li valorizza poco. A Reggio c’è bisogno di gente di categoria e, allora, vedrete che Pippo li farà rendere. Non poteva stare a casa Inzaghi. Formentera è bella ma aveva iniziato a stufare”.