Reggina: a centrocampo non solo Crisetig. Intanto su Bianchi…

Al momento in organico otto giocatori sulla mediana, la metà in partenza

L’attesa ufficializzazione è arrivata. Lorenzo Crisetig è il nuovo rinforzo per il centrocampo di Mimmo Toscano e si unisce ad una batteria di calciatori affidabili come De Rose, Sounas e Nicolò Bianchi. Fuori dal progetto invece De Francesco, Nielsen, Paolucci e Zibert, tutti destinati a cambiare casacca.

Leggi anche

Sulla mediana quella di Crisetig non sarà ovviamente l’unica operazione in entrata. Taibi cerca almeno un altro profilo o addirittura due, molto dipenderà da quello che accadrà con i movimenti in uscita. Di sicuro da tempo è alla ricerca del profilo Under giusto e utile alla causa, per quello più esperto, come detto, dipenderà dalle evoluzioni del mercato.

Leggi anche

Tra i confermati, Nicolò Bianchi è quello sul quale ci sono state diverse società che ne hanno posto l’attenzione. Non poteva mancare in questo elenco l’ambizioso Palermo, squadra che punta al doppio salto e che ha già mostrato fortissimo interesse per Simone Corazza. Bianchi è pedina importantissima per la Reggina, ma come dice Taibi, il mercato è imprevedibile.