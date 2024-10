Reggina: Gabriele Rolando su Menez, la squadra, gli obiettivi

Ospite di “Buongiorno Reggina” è l’esterno Gabriele Rolando. Il suo pensiero sulla squadra, su Menez ed il prossimo campionato: “La serie B è un campionato difficile, diverso, noi ci prepareremo per affrontarlo al meglio. Menez è stato accolto con grande entusiasmo e lui dimostra tanta voglia di fare, si vede che è un grande campione e si è ambientato subito. Siamo fermi da marzo, siamo partiti prima per questo. Meno intensa la primissima parte, poi a crescere con il trascorrere del tempo e speriamo di fare qualche altra amichevole prima di quella con il Benevento.

La mia posizione in campo la sceglie il tecnico. Io sono destro, ma tante volte anche in passato sono stato utilizzato sulla corsia di sinistra, per quello che mi riguarda va bene tutto.

Anche in questa fase della preparazione vengo utilizzato in entrambe le corsie. Nella prossima serie B non vedo in questo momento una squadra da battere, c’è sempre equilibrio e tante sorprese, non è scontato che chi spende di più vince, è sempre stato così”.