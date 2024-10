Reggina-Crisetig: è arrivato il giorno della svolta

E’ fatta, poi l’intoppo, adesso la svolta. Lo annuncia il sito specializzato in calciomercato alfredopedulla.com parlando della trattativa tra la Reggina e Crisetig: “La Reggina non si ferma. Nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo tra Crisetig ed il Mirandes (Serie B spagnola) per la risoluzione, quindi ora la strada per arrivare alla Reggina è in discesa. Al punto che già lunedì il centrocampista (terzo acquisto di una campagna acquisti roboante dopo Menez e Lafferty) è atteso in città.

