La Reggina ha un altro leader. Forte e silenzioso

Titolare inamovibile, per lui è stato un crescendo di prestazioni

Quattro fino al momento le giornate giocate nel campionato di serie B. Sul piano del rendimento complessivo, la Reggina ha di fatto dato seguito a quanto prodotto per atteggiamento e dominio del gioco, alla passata stagione, peccando evidentemente in zona gol, soprattutto in occasione delle ultime due gare.

Per ammissione di tutti sono minimo quattro i punti che mancano alla squadra di Mimmo Toscano con quel pareggio beffa di Chiavari e la prestazione a senso unico con il Cosenza che, oltre al calcio di rigore sbagliato, ha fruttato almeno quattro palle gol nitide e tantissime conclusioni senza esito.

Se parliamo invece di rendimento individuale, nell’arco delle quattro partite fin qui disputate, spiccano le prestazioni del silenzioso quanto redditizio Lorenzo Crisetig. Uomo d’ordine, centrocampista di straordinaria qualità, sempre lucido in ogni giocata ed ora anche prezioso in zona gol. Ha realizzato la rete del vantaggio contro l’Entella ed ha sfiorato quella della possibile vittoria con il Cosenza.

Il suo arrivo alla Reggina non è stato particolarmente enfatizzato, il suo rendimento oggi, per distacco, risulta superiore a tutti gli altri.