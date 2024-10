Reggina: la firma di Crisetig e l’arrivo del giovane Peli

Superata la brevissima fase di stallo, come annunciato dallo stesso Taibi, la Reggina è ripartita non solo sul piano della preparazione atletica, ma anche con il calciomercato. Nella giornata di ieri, il rituale delle visite mediche e l’effettuazione del tampone, per Lorenzo Crisetig è arrivata questa mattina la firma sul contratto. A disposizione di mister Toscano un centrocampista di grande esperienza per la categoria e soprattutto quella qualità che gli consente di poter giocare sia da vertice basso, suo ruolo preferito, ma all’occorrenza anche da interno.

Per un Lorenzo che ha già firmato, un altro che arriverà nella giornata di oggi. Parliamo di Peli, talento puro, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e pronto per una nuova sfida, dopo l’esperienza al Como. L’esterno verrà messo a disposizione del tecnico che poi ne deciderà la sua collocazione. Taibi spera si sblocchi adesso qualche operazione in uscita. A tal proposito, dopo le dichiarazioni del procuratore di Corazza Andrea D’Amico, sulla scelta della nuova destinazione spettante al calciatore, pare che la proposta più convincente sia arrivata da Palermo.