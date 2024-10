Calciomercato: la Turris incassa un altro no da un giocatore della Reggina

Un dialogo intenso e la possibilità di aprire più scenari, qualche settimana addietro tra il ds Taibi e il DG della Turris Primicile. Società campana interessata a più giocatori della Reggina, partendo da De Francesco, passando per Zibert fino a Nielsen.

Se per l’ex Spezia si era capito sin da subito che le sue intenzioni e le ambizioni fossero altre, per Zibert la trattativa era di fatto conclusa, gli accordi fatti ed il passaggio sembrava imminente. A sorpresa è arrivato il rifiuto del calciatore che ha manifestato alla società amaranto il desiderio di volersi avvicinare a casa. La Turris ci ha provato anche per Nielsen, ma anche in questo caso non c’è la totale convinzione del centrocampista ad approdare in Campania, aspettando una soluzione diversa. La Turris avrebbe rifatto totalmente la propria linea mediana, la Reggina avrebbe liberato di tre Over l’intasata lista.