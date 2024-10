Cessione Corazza: ne parla il suo agente Andrea D’Amico

E’ tra i giocatori più richiesti in questa sessione di calciomercato. Un grande campionato e tanti gol per Simone Corazza che, nonostante tutto, la Reggina ha deciso di lasciare dopo gli arrivi di Menez e Lafferty e la conferma di Denis. Una lunga fila per riuscire ad accaparrarsi il centravanti, mentre il suo agente Andrea D’Amico a primativvù ha dichiarato: “Avellino? E’ stato fatto un sondaggio, non c’è una trattativa avviata. Avellino è una piazza importantissima, che dovrebbe stare in altre categorie, ma dipenderà dal volere del calciatore e dalle alternative che ha…“.

