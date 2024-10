Reggina: svoltare per evitare la crisi vera. Le possibili scelte di Inzaghi

A prescindere da chi scenderà in campo, la Reggina sa bene che l’unico obiettivo rispetto alla gara che si giocherà sabato pomeriggio al Granillo, è interrompere la striscia negativa di risultati. Un altro passo falso aprirebbe in maniera ufficiale la crisi e soprattutto scenari decisamente preoccupanti anche per il proseguo della stagione con obiettivi che si modificherebbero radicalmente. Quindi vincere senza se e senza ma, con gli impedimenti dettati per esempio dallo stato psicofisico della squadra, la squalifica di Fabbian, le diverse assenze per infortunio.

Le possibili scelte di Inzaghi

Si iniziano a fare valutazioni anche per quello che riguarda la difesa dei pali. Contini non ha fatto grandi errori, ma neppure parate indimenticabili e purtroppo per lui la coincidenza ha voluto che dal suo inserimento la Reggina abbia iniziato il periodo di calo. In difesa uomini contati con Pierozzi ovviamente confermato a destra, Cionek (attenzione perchè è in diffida) e Terranova in mezzo e Di Chiara a sinistra. In mezzo al campo non è scontato l’ingresso di Crisetig per Fabbian. Inzaghi potrebbe pensare ad un centrocampo più dinamico, abbassando Majer affiancandogli Hernani e Liotti. In avanti Menez supportato da Canotto e Rivas.