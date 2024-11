Reggina-Crotone all’orizzonte. La società amaranto rivolge un messaggio ai tifosi: ‘Portate le famiglie allo stadio’

Reggina-Crotone all’orizzonte. Il Granillo, teatro del confronto tra le due principali realtà calcistiche calabresi.Alle limitazioni imposte circa la vendita dei biglietti, la Reggina risponde con un messaggio: “Portate le famiglie allo stadio”. La gara di sabato sarà una grande festa di sport: amaranto e rossoblu, dal Granillo, invieranno una meravigliosa cartolina al resto d’Italia.Confronto acceso e vibrante in campo, fair play fuori dal rettangolo verde.#TuttiAlGranillo #ForzaRegginaINFO BIGLIETTICURVA SUD 10 euro (ridotto 5 euro)TRIBUNA EST 15 euro (ridotto 8 euro)TRIBUNA OVEST GRANDE 20 euro (ridotto 10 euro)TRIBUNA OVEST PARTERRE 25 euro (ridotto 13 euro)TRIBUNA OVEST AMARANTO 30 euro (ridotto 15 euro)TRIBUNA VIP 75 euroI biglietti ridotti possono essere intestati ai nati dopo l’1/1/1999 previa esibizione di un documento di identità valido dell’intestatario.ORARI BIGLIETTERIA: MER-VEN 9/13 – 15:30/19Chiusura della vendita dei tagliandi VENERDI 14 ore 19. Non sarà in alcun caso possibile acquistare il biglietto, per nessun settore dello stadio Granillo, il giorno della partita, sabato 15 marzo 2014.