Reggina-Crotone: sale il numero dei biglietti venduti, ma serve uno sforzo maggiore

In città non si parla d’altro. Tutti proiettati verso la sfida di sabato tra la Reggina ed il Crotone, un match ad altissima tensione che per entrambe le squadre può valere moltissimo. I giocatori amaranto hanno garantito impegno e battaglia alla società ed al gruppo di tifosi che si sono spontaneamente presentati al centro sportivo S. Agata, vedremo se alle promesse corrisponderanno anche i fatti.

Serve un Granillo rumoroso

Allo stesso tempo, proprio per l’importanza della sfida, è fondamentale che insieme al confronto che si giocherà all’interno del rettangolo di gioco, vi sia una cornice di pubblico adeguata alla circostanza e per tale motivo la società ha deciso per l’accesso con prezzi più che popolari. Dopo un giorno e mezzo di prevendita sono poco più di 1500 i biglietti venduti, un dato interessante ma che è necessario incrementi ed anche in maniera consistente. C’è tempo fino a sabato pomeriggio.