Reggina-Crotone: il dato dei biglietti venduti, dopo il secondo giorno di prevendita

Reggina-Crotone, la partita che vale moltissimo per entrambe le formazioni. I rossoblu sono molto indietro in classifica ma stanno bene sul piano della condizione, al contrario della squadra amaranto in piena crisi di tutto e ovviamente anche di risultati, avendo subìto ben otto sconfitte nelle ultime nove giornate.

Il dato del secondo giorno di prevendita

C’è la necessità assoluta di cambiare registro e solo un ritorno alla vittoria potrebbe ridare un senso al campionato, per un gruppo che entrato in un tunnel assai buio, non riesce in nessun modo ad uscirne. I calciatori hanno promesso a società e tifosi di battagliare dal primo all’ultimo istante della prossima gara per uscire a conquistare i tre punti, il resto lo faranno certamente i tifosi sugli spalti con incitamento e sostegno. Il numero di biglietti venduti cresce con il trascorrere delle ore ed a completamento della seconda giornata, si registrano 2026 tagliandi staccati.