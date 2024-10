Stefano Bandecchi: ‘Da sabato tornerò a tifare per la Reggina’

A distanza di qualche giorno dalla vittoria della sua Ternana contro la Reggina, sul canale ufficiale del club amaranto, è intervenuto il presidente degli umbri Stefano Bandecchi. Di seguito alcuni passaggi:

“Sappiamo che le partite di calcio sono spesso caratterizzate da episodi e la Reggina non è che non ne abbia avuti nel corso della partita per cambiarne completamente l’andamento. La Ternana ha fatto qualcosa in più ed ha avuto la fortuna di trovare due gol in pochi minuti e questo farebbe male a qualsiasi avversario. Io non ho visto una squadra che non può fare un percorso diverso rispetto a quello attuale, va ricordato che ad un certo punto la Reggina ha ottenuto risultati importanti, poi cosa sia accaduto nelle partite successive non lo so. Se i tifosi resteranno vicini alla squadra, sono sicuro che si riprenderà, qui tutto cambia con un solo risultato”.