Reggina-Crotone: finalmente un manto erboso da serie B (foto)

La giornata si è aperta con la triste notizia che ha riguardato il presidente Luca Gallo e la scomparsa dell’adorata madre. La Reggina scenderà in campo con il lutto al braccio e prima del calcio di inizio, verrà osservato un minuto di silenzio. Gli amaranto giocano la partita della vita, così come l’ha definita mister Stellone in conferenza stampa ed avrà la possibilità di farlo su un terreno di gioco finalmente in ottime condizioni, dopo tutte le difficoltà affrontate fino a qualche mese addietro. Adesso si spera di poter tornare anche al successo, sarebbe la medicina migliore per una squadra fortemente in crisi.