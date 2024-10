Reggina, dall’Under 17 ai più piccoli. Il programma del week end

Ricco weekend per il settore giovanile amaranto. Under 17 e Under 15 saranno impegnate domenica nei rispettivi impegni contro il Trapani. Posticipata a lunedì, invece, la gara degli Under 15 Regionali. Turno di riposo per il campionato Berretti. Ecco il programma completo:

UNDER 17 SERIE C GIRONE E, 19^ GIORNATA: REGGINA-TRAPANI, domenica 17 marzo 2019 ore 12, stadio Santoro – Villa San Giovanni (RC)

UNDER 15 SERIE C GIRONE E, 19^ GIORNATA: REGGINA-TRAPANI, domenica 17 marzo 2019 ore 10, stadio Santoro – Villa San Giovanni (RC)

UNDER 15 REGIONALI CALABRIA, 23^ GIORNATA: BERNARDINO CORDOVA-REGGINA, lunedì 18 MARZO 2019 ore 15, stadio Santoro – Villa San Giovanni (RC)

PULCINI 2008: CALCISTICA SPINELLA-REGGINA, sabato 16 marzo 2019, ore 17, stadio “Saverio Spinella” – Melito di Porto Salvo (RC)

CATEGORIE 2009/10/11: RAGGRUPPAMENTO FIGC, sabato 16 marzo 2019, ore 17, centro sportivo Reggio Village – Reggio Calabria