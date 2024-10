Reggina, si avvicina la data del ritiro. Il S. Agata si farà trovare pronto

A completamento di questa settimana, si chiuderà il periodo di vacanza per i giocatori della Reggina. Raduno e visite mediche programmate per il week end e da lunedi prossimo il via al ritiro.

Nessun dubbio sulla location, perchè gli sforzi che si stanno producendo in questi giorni, hanno come obiettivo il completamento di quei lavori indispensabili per ospitare la squadra all’interno del centro sportivo S. Agata. Campo due il rettangolo di gioco all’interno del quale si svolgerà la preparazione, in attesa del rifacimento di quello uno, da sempre riservato alla prima squadra.

Sono diverse le postazioni di lavoro all’interno del centro sportivo, con l’assoluta priorità riservata alla foresteria ed appunto i campi di gioco. Interpellato il DG Andrea Gianni, ci ha riferito che “non c’è alcun dubbio sul fatto che la Reggina svolgerà la propria preparazione al S. Agata“.

Sull’organico, ci saranno cinque volti nuovi, quelli di Guarna, Cristini, Sounas, N. Bianchi e Bresciani, in attesa di completare le operazioni in uscita e quindi procedere al completamento.