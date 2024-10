Reggina, iniziata la settimana delle cessioni. Per una è già tutto fatto

In questi giorni la fase due del mercato amaranto. Quattro operazioni in uscita e non solo

Secondo quanto dichiarato dal Ds Taibi, dovrebbe essere questa la settimana in cui si procederà allo sfoltimento dell’attuale organico, prima di tentare gli affondi su quelle trattative avviate e da concludere.

Già detto del centrocampista Davide Petermann, il suo passaggio alla Casertana è in via di definizione e proprio nella giornata di oggi si dovrebbe chiudere in maniera definitiva. Poi sarà la volta del capitano Conson. Per lui le richieste non mancano, soprattutto nel girone B. La Reggina ha deciso di interrompere il rapporto con il calciatore, nonostante inizialmente sembrasse uno dei punti di forza anche per la stagione successiva.

Altre operazioni in uscita da portare avanti saranno quelle che riguardano ancora due difensori Redolfi e Ciavattini, a quest’ultimo addirittura lo scorso anno era stato sottoscritto un contratto triennale.

Questi i calciatori ritenuti in esubero, questione a parte quella che riguarda i cosiddetti big. Per i vari Strambelli, Bellomo e soprattutto De Falco e Baclet, sarà l’evoluzione del mercato e le eventuali opportunità a deciderne le sorti.

Leggi anche

Leggi anche