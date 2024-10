Reggina, Taibi: ‘Su Baclet ho le idee molto chiare’

La settimana scorsa il DG Gianni, intervenuto a “Mercato Amaranto” in onda su City Now Sport, ha dichiarato senza mezzi termini che l’attaccante Baclet è un giocatore in uscita. Dopo la risposta contraria del suo procuratore, ci sono le precisazioni di Taibi: “Ho molto rispetto per il nostro Dg Andrea Gianni, persona competente, preparata ed equilibrata, ma io le idee molto chiare sull’attaccante. Baclet un giocatore importante che non ha potuto sfruttare al meglio le sue potenzialità, per il gioco della squadra non proprio propositiva sotto certi aspetti. Non ha fatto bene, è un dato evidente, ma questo non significa che deve andare via per forza.

Chi lo vuole eventualmente lo deve pagare ed anche bene, lui ha tanti estimatori, ma non lo svenderemo e fino a quando indosserà la maglia della Reggina dovrà sputare sangue.

Dovessimo riuscire a venderlo potremo prendere un altro attaccante importante e qualora dovesse servire a quella cifra qualcosa in più, il nostro presidente la metterà a disposizione.

Il ragionamento vale anche per Strambelli, come per tutti coloro che un domani volessero andar via, precisando che noi non tratteniamo nessuno di quelli che manifesta il desiderio di cambiare aria”.

