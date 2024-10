Reggina, Taibi: ‘Antenucci? Non siamo nè il Bari, tantomeno il Monza’

Quando parla di calciomercato il DS Taibi è un fiume in piena. Reparto per reparto in occasione dell’appuntamento del venerdi su City Now Sport con Mercato Amaranto, il direttore sportivo, sollecitato dalle domande dei tifosi, ha risposto all’ipotesi di trattativa tra la Reggina e l’attaccante Antenucci, in uscita dalla Spal e negli ultimi giorni accostato al Bari di De Laurentiis: “Non siamo nè il Bari, tantomeno il Monza.

Antenucci ha un contratto fuori dagli schemi. Non abbiamo nessuna intenzione di farci del male, queste sono operazioni che solo per l’ingaggio del calciatore potrebbero costare tra le 600 e le 700 mila euro, a cui vanno aggiunte le tasse. Non lo prenderei neppure se me lo chiedesse il presidente Gallo, sarebbe una operazione senza senso”.

