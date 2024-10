Reggina, è cambiato tanto dallo scorso gennaio. Adesso è attesa

Risolte quelle che erano ritenute priorità in entrata, parte un altro mercato per gli amaranto

Due giocatori ufficializzati, altri con trattative già concluse in attesa di farlo. Per il momento il DS Taibi si è mosso, dietro le indicazioni ricevute anche dal tecnico Toscano, tra difesa e centrocampo. Priorità assoluta a quel reparto che lo scorso anno ha creato parecchi disagi in più circostanze. Niente più portieri di prospettiva ma esperienza e qualità quindi Guarna, poi la retroguardia irrobustita al momento da Cristini ed in attesa di almeno un altro centrale (Bertolo).

A sinistra si è scelto Bresciani ma non sarà l’unico esterno a disposizione di Toscano (Liotti), mentre in mezzo Sounas è ufficiale e Nicolò Bianchi prossimo ad esserlo.

Il resto? Non subito, perchè diversi sono i giocatori sotto contratto fuori dai programmi tecnici che dovranno essere piazzati. Le strategie sono cambiate rispetto a qualche mese addietro, da questo momento le entrate arriveranno nel momento in cui saranno completate le operazioni in uscita. Il capitano Conson è quello che ha maggiori richieste, si proverà a trovare una sistemazione anche per Redolfi e Petermann, quest’ultimo comunque attenzionato da diverse società.

In attacco sicuramente più di un attaccante è stato contattato e qualcuno anche bloccato, ma ci sono due situazioni da definire. La prima è quella di Strambelli, sempre più destinato ad altre piazze, mentre per quello che riguarda Baclet, da una parte la Reggina che ha dichiarato attraverso il suo Dg Gianni di volerlo cedere, dall’altra il procuratore del giocatore che parla di progetto da voler continuare con la maglia amaranto. Sarà una di quelle situazioni che si porteranno avanti per lungo tempo.

