Reggina, DG Gianni: ‘Tutto sul mercato, Luca Gallo, il Granillo, le ambizioni’

Si attende la data del ritiro per capire quale sarà l’organico che verrà consegnato al tecnico Mimmo Toscano, anche se per stessa ammissione del DS Taibi, il completamento della rosa avverrà a ridosso della nuova stagione. Di Reggina, mercato e altro ha parlato il DG Andrea Gianni ai colleghi di TuttoC.com: “Sarà una Reggina ambiziosa che punta ad un campionato di vertice e con un allenatore che ha le idee chiare.

Dal primo luglio abbiamo iniziato una nuova avventura, anche a livello societario ci vogliamo strutturare in maniera importante. Sul mercato, in base al budget che è stato messo a disposizione, sono il DS Taibi ed il tecnico Toscano a fare le scelte, per il ritiro all’allenatore verrà consegnato il 70-80% della rosa.

L’attacco? Il presidente vuole una punta importante e ci stiamo impegnando per esaudire il suo desiderio che poi è lo stesso della piazza.

Il presidente Gallo in base ai suoi impegni di lavoro sta accanto a noi il più possibile. Da quando abbiamo ripreso il S. Agata ha seguito in prima persona il rientro, l’inizio dei lavori e le prime trattative.

Per quello che riguarda la questione stadio, la commissione criteri infrastrutturali ci ha dato l’ok, stiamo lavorando a stretto contatto con il Comune per la sistemazione dei seggiolini. Speriamo di riaprire prima possibile la Curva Nord“.