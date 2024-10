Reggina, Taibi: ‘Ecco i nomi degli attaccanti trattati e le bufale’

La curiosità maggiore per i tifosi è conoscere il nome dell’attaccante o degli attaccanti che la Reggina sta trattando. Tra le domande dallo studio e quelle inviate da casa dai lettori di City Now Sport, in occasione della trasmissione “Mercato Amaranto“, il Ds Taibi ha parlato veramente di tutto, svelando tante trattative e tenendo nascoste altre: “Evacuo? Ho parlato con il suo procuratore, mentre per quello che riguarda Gonzalez, sicuramente con Evacuo farebbe una bella coppia, forse avanti con l’età e comunque l’argentino non si vuole muovere da Novara.

Bianchimano dice di voler fare esperienze fuori dalla Calabria, Torromino ha altri obiettivi, totalmente una bufala il possibile scambio con la Salernitana tra Bellomo e Rosina.

Mazzeo è un giocatore con il quale abbiamo parlato, ma costa davvero tanto per una categoria come la serie C, Gerardi assolutamente no, Marotta non piace al nostro allenatore, mentre si è proposto Ganz ma ne devo parlare con Toscano“.

