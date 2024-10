Reggina, arriva la prima operazione in uscita

Quattro giocatori fuori dal progetto. Per gli altri si attenderanno gli sviluppi di mercato

“Conson, Redolfi, Petermann e Ciavattini non rientrano più nei nostri programmo tecnici. Adesso il nostro mercato, dopo l’acquisizione di cinque calciatori, vivrà un momento di attesa. Dobbiamo pensare alle uscite e dopo quelle provvederemo ad effettuare altre entrate”. Lo aveva dichiarato a City Now Sport il DS Taibi che in questo fine settimana ha portato a termine una delle quattro operazioni.

Il primo movimento in uscita dei giocatori sotto contratto è quello che riguarda Davide Petermann, passato alla Casertana, dopo che lo scorso anno, ha iniziato la stagione con la Reggina e l’ha conclusa a Pistoia. La notizia lanciata dai colleghi de Il Dispaccio, trova più di una conferma.

