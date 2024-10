Reggina, dichiarazione su Marotta. Taibi: ‘Ci tengo a fare una precisazione’

Tra le tante dichiarazioni rilasciate sul calciomercato, il DS Taibi ha parlato anche del reparto offensivo e più precisamente, tra i tanti, anche dell’attaccante Marotta. Per evitare possibili equivoci, ha inviato ai City Now Sport una precisazione sulla risposta rilasciata, riguardo possibili interessamenti verso il calciatore:

“Nella giornata di ieri ho partecipato telefonicamente alla trasmissione ‘Mercato Amaranto‘ condotta in studio da Michele Favano e Roberto Foti. Mi sono state fatte tantissime domande sul calciomercato e visto l’elevato numero, mi è stato chiesto di essere il più veloce possibile nelle risposte.

Nel momento in cui mi è stato chiesto dell’attaccante Marotta, ho risposto in maniera molto sintetica, dichiarando che lo stesso non piaceva al tecnico. Il riferimento era chiaramente rivolto al tipo di gioco che mister Toscano intende praticare non ideale alle caratteristiche dell’attaccante lo scorso anno in forza al Catania. Una precisazione doverosa per non creare alcun equivoco, visto che lo stesso Mimmo Toscano nutre grande stima nei confronti del forte calciatore”.

