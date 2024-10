Chisti Simu e la clamorosa separazione. Le precisazioni di Franco Polimeni

Ufficiale, il duo Auspici e Polimeni si è separato. Lo abbiamo scritto ieri, pubblicando il post personale di Alfredo Auspici. ed in serata è arrivato anche quello di Franco Polimeni che di seguito riportiamo integralmente:

“Ebbene sì…la vita a volte pone davanti a delle scelte, purtroppo; queste scelte però sono frutto della volontà personale pur tentando, quanto più possibile, di trovare un punto di incontro.

Non essendo un tipo (come ben sapete) molto “social” non mi sono mai esposto, ma oggi per la prima volta mi sento in dovere di fare delle precisazioni visto i commenti che mi riguardano in prima persona. Come avete compreso dalla nota pubblicata sul profilo del mio COLLEGA, AMICO E COOCREATORE del ChistiSimu by Auspici&Polimeni (da un po’ di tempo “ChistiSimu by Aereoplanidicarta”), si è dovuta prendere una decisione. Questo come ho già detto non è un fulmine a ciel sereno poiché già da tempo si creava altra collaborazione senza che nessuno si sia preoccupato della mia assenza.

Ci terrei a rispondere ad alcuni che mettono in dubbio la mia coerenza, i quali non conoscendo i fatti, si lasciano andare a giudizi non corretti; la proposta che avevamo ricevuto alcuni mesi or sono, dalla società era stata accettata da entrambi.

Naturalmente così come tanti anni fa non fu facile creare questo tipo di comicità dissacrante entrando in punta di piedi nelle case di tanti Reggini, non sarà facile ripartire senza il compagno e complice di una vita sin dai banchi di scuola.

Per concludere mi è doveroso specificare che non mi sembra il caso di fare schieramenti perché io e Alfredo Auspici siamo sempre stati un’unica cosa (anche se non lo scrivo continuamente sui social)”.

Quindi #IOSTOCONCHISTISIMU