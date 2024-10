Reggina, Taibi: ‘Difensori e centrocampisti presi e che prenderemo’

Analisi e approfondimenti reparto per reparto. E’ stata proficua ed interessante la chiacchierata con il DS Taibi in occasione della puntata “Mercato Amaranto” andata in onda venerdi sera su City Now Sport. In questa parte di giornale parliamo della difesa, di quei giocatori già presi e di quelli trattati. “Abbiamo preso Cristini ed a breve verrà ufficializzato dice Taibi, insieme a lui se mi dite Bertoncini o Martinelli vi dico che uno dei due è molto vicino.

Bertolo, il mancino ex Siracusa lo abbiamo bloccato, ho il massimo rispetto per lui, ma cerco un profilo ancora più importante che credo di avere buone possibilità di portare alla Reggina. Diversamente dalla passata stagione voglio sei difensori tutti di livello. Bergamelli ci interessava ma il difensore non vuole lasciare la Ternana. Se parliamo di centrocampo, detto di Sounas vi dico che Nicolò Bianchi lo abbiamo già preso, stesso discorso per il quinto a sinistra Bresciani. In quella corsia, dopo le operazioni in uscita, conto di portare un altro calciatore” (Liotti).

