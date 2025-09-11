Reggina: il dato finale della campagna abbonamenti 2025-26
La terza fase, secondo previsioni, non ha fatto registrare numeri significativi
11 Settembre 2025 - 13:48 | Redazione
“La campagna abbonamenti 2025/26 si chiude con un numero che racconta passione, appartenenza e amore infinito per i nostri colori.
Il calore del popolo amaranto sarà la nostra forza in ogni partita al Granillo. GRAZIE“.
Gli abbonati in totale sono 2873. La seconda fase si era chiusa con 2811 tessere sottoscritte, quindi solamente 62 in questa ultima parte.