Reggina: il ricordo di Di Michele: ‘A Reggio il gol più bello della mia carriera’

L’attaccante mai dimenticato, il calciatore che con la Reggina ha giocato in tutte e tre le categorie. David Di Michele ha segnato soprattutto nella massima serie, gol importanti e pesanti. E’ stato ospite di Reggina Tv, come allenatore delle giovanili del Frosinone ma, inevitabilmente si è parlato dei suoi trascorsi, di prima squadra: ”Indimenticabile la tripletta ad Ascoli e la mezza rovesciata con il Milan. E’ il gol più bello che abbia fatto nella mia carriera calcistica. Il gesto tecnico, l’importanza che aveva vista la salvezza ottenuta e la cornice che c’era dietro. Non lo dimenticherò mai.

Di Reggio Calabria mi è rimasto tutto dentro. Il corso Garibaldi, il Lungomare, la passione della gente, tanti amici, quando posso vengo a trovare le persone care. Spero possa tornare presto in serie A la Reggina, dove merita. C’è il calore e l’amore della gente nei miei confronti, credo sia la cosa più bella per un calciatore”.