Reggina, De Francesco: ‘Grazie a tutti. Quante emozioni forti..’

Trovare le parole giuste non è facile..

È stato un anno e mezzo ricco di fortissime emozioni l’ultima delle quali proprio domenica scorsa nella mia ultima al Granillo.

GRAZIE a voi Praticó che mi avete fatto sentire parte della vostra famiglia,a te direttore Martino che hai fortemente creduto in me,

a voi fantastici compagni di squadra, a tutti coloro con i quali ho lavorato, dagli allenatori ai magazzinieri passando per gli staff tecnici e lo staff medico, e alla città che mi ha accolto come solo lei sa fare.

Infine un GRAZIE a voi tifosi che mi avete coccolato sempre e comunque.

È STATO UN ONORE POTER INDOSSARE QUESTA STORICA MAGLIA ED ESSERNE STATO IL CAPITANO.

FORZA REGGINA, AD MAIORA SEMPER.

Di cuore

Alberto