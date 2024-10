Reggina, De Vito si presenta: “Indossare la maglia amaranto un’emozione unica”

E’ stato l’unico innesto della Reggina nell’ultimo giorno di mercato. Marco De Vito, possente difensore arrivato dal Monopoli, rinforza il reparto arretrato a disposizione di Zeman. “Quando ho indossato la maglia della Reggina è stata un’emozione unica, ho avuto i brividi”. Queste le prime parole del neo giocatore amaranto Marco De Vito che aggiunge: “Dopo aver parlato con il direttore Martino e con il presidente Praticò non avuto il minimo dubbio se venire a Reggio Calabria. Sono a disposizione del mister e sono certo che tutti uniti raggiungeremo l’obiettivo salvezza”. Per gli scherzi del calendario, il difensore potrebbe debuttare proprio contro la sua ex squadra. Sarà proprio il Monopoli infatti il prossimo avversario della Reggina, fischio d’inizio al Granillo domani alle 14.30.