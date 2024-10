Reggina, Denis: ‘Chiudere qui la carriera? Ho un desiderio più immediato’

Si rimane in attesa di capire quello che potrà succedere, ma come dice il presidente Ghirelli, l’unico che potrà decidere se si potrà riprendere o no è questo maledetto virus. La stessa attesa che hanno i calciatori, compresi quelli della Reggina. German Denis è stato ospite di Passione Amaranto e tra i tanti argomenti trattati, anche quello riguardante il suo futuro con la maglia amaranto: “Reginaldo ha detto che vuole chiudere la carriera alla Reggina, ma in serie A? .Magari, lo vorrei anche io. Credo che questa squadra, se riusciamo ad ottenere la promozione, possa giocarsela anche in serie B. Certo che mi piacerebbe terminare la carriera a Reggio Calabria, ma comunque non vado troppo lontano col pensiero. Intanto spero che riprenda il campionato e si vinca questo, vorrei godermi questa città e il momento dei festeggiamenti. Vorrei vincere sul campo, gioire e abbracciarmi con i tifosi per festeggiare”.

