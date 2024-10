Reginaldo: ‘Reggina, voglio chiudere la carriera qui, ma in serie A’

Trenta minuti e pochi più di chiacchierata all’interno di Passione Amaranto con l’attaccante della Reginaldo. Un passaggio sull’attuale momento, l’arrivo a Reggio, il suo desiderio:

“E’ un momento complicato per tutti, non solo per noi calciatori. Stiamo a casa, io non sono molto social ma questo è un messaggio che ripetutamente voglio mandare a tutti. Oggi non abbiamo certezze su come e quando ripartiremo e se ripartiremo. Ci stiamo allenando sotto le direttive dello staff tecnico, avremo dieci, quindi giorni di tempo per recuperare la condizione nel caso in cui si ricominciasse.

Non sono la persona adatta per dire come si dovrà procedere, di sicuro non sarebbe giusto per noi che venisse cancellato tutto quello che abbiamo costruito. Sarei disposto ad andare anche oltre il 30 giugno, ma non ditelo a mia moglie (ride)

Questo è un gruppo unito, l’ho detto sin dal primo giorno di preparazione. Nessuno parlava della Reggina, oggi siamo in testa alla classifica con nove punti di vantaggio. Vorrei concludere questo campionato per dimostrare che siamo i più forti, abbiamo tante motivazioni.

Il mio desiderio è concludere la mia carriera a Reggio Calabria, ma quando arriveremo in serie A. Avevo già detto di aver rifiutato Catanzaro ed accettato la Reggina. Dopo anche quello che è successo nella gara di ritorno con loro, dico che ho fatto benissimo a fare questa scelta, ma lo sapevo già”.