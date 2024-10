Reggina: per Denis primi gol e subito nella Top 11

I primi gol in amaranto, due nella stessa partita più un assist. Per stessa ammissione dell’attaccante ancora non ha raggiunto il top della forma, ma i gol per un centravanti sono sempre la migliore cura per accelerarne i tempi. Secondo TuttoC.com, il bomber argentino merita un posto nella Top 11:

German Denis (Reggina): gli basta una serata per conquistare il Granillo e far capire anche ai più scettici che non è un calciatore alla frutta. Sul primo gol è bravissimo a pescare l’angolino sfruttando una sponda vincente di Corazza. Nella ripresa completa l’opera a conclusione di una grande azione manovrata.

Aggiungiamo noi che anche in questa circostanza mister Toscano ha avuto ragione. Lo ha inserito per la seconda volta consecutiva da titolare e la chiave di lettura è stata perfetta. Lo stesso discorso per Rolando, collocato a sinistra pur essendo un destro, grande prestazione e gol.

