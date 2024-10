Reggina, Toscano: ‘Neanche io ho dormito pensando all’Avellino’

Battuto il Picerno, mister Toscano è già proiettato alla prima delle due difficili trasferta che la sua squadra dovrà affrontare, ne parla a “Talk Sport” su Radio Antenna Febea: “Domenica affrontiamo un avversario forte, reduce da due risultati importanti ottenuti contro Bari e Ternana.

Ha una tipologia di gioco molto simile a quella del Picerno, con pochi spazi a disposizione per giocare, su un campo difficile e contro una compagine in salute. Neanche io ho dormito stanotte pensando all’Avellino. Ogni partita va interpretata come la più importante del campionato, perchè in realtà questo è un campionato difficile per tutti”.

