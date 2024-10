Reggina, Denis: ‘Il mio pensiero sul presidente Gallo e sul tecnico Toscano’

Ospite di “Passione Amaranto”, l’attaccante della Reggina German Denis ha parlato anche del presidente e del tecnico amaranto: “Beh, il presidente Luca Gallo è un grande. Ultimamente prima della partita veniva a fare a tutta la squadra un piccolo discorso, ma molto significativo. E’ presente, ci tiene moltissimo prima alla persona e poi al risultato. Ne capisce di calcio, quando fai una chiacchierata con lui si percepisce questo. E poi è circondato da gente molto capace e questo non è facile nel mondo del calcio. Ogni volta che lo incontriamo facciamo qualche chiacchiera con piacere.

Mister Toscano ha una grande personalità. Riesce sempre a parlare nel momento giusto e sa cosa vuole. Da ogni giocatore tira fuori sempre il meglio e poi la grande capacità di gestione del gruppo. E’ la cosa più complicata per un allenatore ed in questo senso lui è molto bravo. Nelle scelte poi. Gioca solo chi sta meglio e vi sarete accorti che nel corso della stagione è stato sempre così. Azzecca tutti i cambi, ogni volta che manda in campo qualcuno ottiene spesso le risposte che vuole di questo il gruppo se ne accorge”.