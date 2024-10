Reggina: il DG Gianni parla delle novità del S. Agata, di Gallo e del bando per il Granillo

La lunga sosta consente agli addetti ai lavori un periodo di riposo, in modo da tornare poi nuovamente carichi e motivati. Per ammissione di Andrea Gianni in una intervista rilasciata a Gazzetta del Sud, chi è rimasto comunque operativo è proprio lo stesso Dg, insieme al DS Taibi:

“Mi godo qualche giorno di relax, ma non vedo l’ora di tornare, anche se io e Massimo Taibi siamo rimasti operativi. E’ stato un 2019 esaltante. Il presidente Gallo ha cambiato le sorti della società con azioni concrete. Dobbiamo ringraziarlo perchè ci consente di lavorare nelle migliori condizioni, non ci fa mancare nulla ed ha ridato entusiasmo ai sostenitori amaranto dopo anni difficili.

Il S. Agata? Presto potrebbe arrivare il dissequestro dei locali che ancora non sono in nostro possesso. Una società forte ha bisogno delle strutture per essere competitiva anche sul campo. Sulla Curva Nord stiamo rispettando la tabella di marcia. Consentiremo fin da subito l’ingresso a circa 3000 ragazzi che consideriamo i tifosi del domani, al momento ci sarà una apertura parziale, dalla prossima stagione riattiveremo l’intero settore, sperando di essere in un’altra categoria.

Sul Granillo aspettiamo il bando al quale parteciperemo”.