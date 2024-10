Reggina, DG Gianni: ‘Gallo il primo tifoso. Sul mercato piccole modifiche’

Qualche giorno addietro ospite di Talk Sport su Radio Antenna Febea, il DG della Reggina Andrea Gianni:”Stiamo facendo bene, su questo non c’è dubbio. C’è un grande gruppo e non mi riferisco solamente alla squadra, quanto ai dirigenti, a tutti i dipendenti della sede e del centro sportivo, solo così si arriva a raggiungere certi risultati.

Ma siamo ben consapevoli di non aver fatto ancora nulla, bisogna stare sul pezzo sempre e continuare con lo stesso spirito se non ancora meglio. Rimanere uniti anche nei possibili momenti di difficoltà tutti, società, squadra, i tifosi, la stampa. La medicina migliore è sempre il risultato che comunque è figlio di un gran lavoro.

Il presidente Gallo è il primo dei tifosi. Per noi è un grande stimolo, da lui arrivano sostegno e sollecitazioni continue. Sul mercato delle modifiche, seppur piccole, verranno apportate, ma questo è il compito del nostro DS Taibi.

Sul Granillo siamo in attesa di capire quelle che saranno le proposte future. Attualmente ci sono delle idee che vanno portare avanti nei tavoli istituzionali giusti e nel momento opportuno. Sulla Curva Nord sono stati fatti dei lavori per riuscire a mettere in pratica quel nostro progetto dei “Tifosi del domani“, perchè abbiamo intenzione e voglia di portare in quel settore gli studenti delle scuole di Reggio e provincia. Tanti lavori sono stati fatti, altri si completeranno entro la fine dell’anno, quindi ritengo che si possa essere operativi con l’arrivo del 2020″.

