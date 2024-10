Reggina: quel 23 dicembre del 2018 si respirava già un’aria diversa…

Qualche giorno addietro vi abbiamo raccontato l’anno del presidente Luca Gallo, partendo da quel 21 dicembre 2018 che ha trasformato il probabile fallimento della Reggina in una vera e propria rinascita, grazie a quei bonifici inviati dalla M&G di Roma ai calciatori, questi ultimi in stato di agitazione e con uno sciopero che si sarebbe manifestato in occasione dell’incontro con la Vibonese. Quell’incontro poi giocato lo scorso anno come oggi, appunto il 23 dicembre, con Luca Gallo nuovo proprietario del sodalizio amaranto, ma non ancora ufficialmente, visto che l’operazione di closing si è poi effettuata nel mese di gennaio.

Leggi anche

Dallo sciopero alla vittoria, quel 2-0 contro la Vibonese di Nevio Orlandi grazie alla doppietta di Sandomenico che confermava una Reggina in stato di grazia nel mese di dicembre, conclusosi poi con il successo contro la Berretti del Matera. A distanza di un anno è cambiato veramente tutto, tra forza societaria ed ambizioni. Oggi la Reggina guidata da mister Toscano è in vetta alla classifica del campionato con dieci punti di vantaggio su chi insegue. Ha disputato un girone di andata ad altissimi livelli, battuto record, messo in mostra un grande calcio. Un peccato non si sia giocata l’ultima dell’anno, lo stacco fino alla ripresa è davvero molto lungo. Ma come sempre ci ha pensato il presidente Luca Gallo ad addolcire la lunga pausa con l’incontro all’Oreste Granillo tra la società, la squadra ed i tifosi, una iniziativa molto apprezzata. Adesso le meritate vacanze, si riparte il prossimo 2 gennaio.

Leggi anche

Leggi anche