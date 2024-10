Reggina, il Dg Iiriti risponde a tutto: calciomercato, la squadra, gli obiettivi

Prima uscita ufficiale del nuovo DG Vincenzo Iiriti a “Buongiorno Reggina” sul canale ufficiale del club. Tantissimi gli argomenti trattati, partendo dalla grande risposta di pubblico per la trasferta di Como:

“Il calcio è imprevedibile. Da primo in classifica ti puoi trovare in una situazione come quella della Reggina, ma conoscendo il campionato non mi sorprende. Spero che i giocatori abbiano concluso il loro periodo di calo, ho assistito a tutti gli allenamenti, i ragazzi sono tranquilli ed allo stesso carichi. Finiamo il girone di andata, poi da gennaio iniziamo a programmare eventuali interventi sul mercato. Ci saranno dei ritocchi in entrata ed in uscita, soprattutto quest’ultimo aspetto va fatto. La valutazione spetta alla componente tecnica. Gli obiettivi? La squadra è stata costruita per una posizione tranquilla e magari con il raggiungimento dei play off, intanto pensiamo a fare più punti possibili in queste tre gare, poi si vedrà”.