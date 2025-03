Reggina: il Dg Praticò ammesso al programma executive ‘Management del Calcio’. Il dettaglio

Promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in collaborazione con la SDA Bocconi School of Management

AS Reggina 1914 è orgogliosa di annunciare che il proprio Direttore Generale, Giuseppe Praticò, è stato ammesso (comunicato FIGC N.375 del 18/03/25) al programma executive “Management del Calcio”, promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in collaborazione con la SDA Bocconi School of Management.

In un panorama calcistico sempre più globale e in continua evoluzione, la gestione di una società sportiva richiede competenze manageriali di alto livello. Il successo di un club non si misura solo attraverso i risultati sportivi, ma anche per il suo impatto sociale, commerciale e finanziario. Affrontare queste sfide richiede un management altamente qualificato, dotato di conoscenze e strumenti adeguati.

Per rispondere a questa esigenza, è stato ideato il prestigioso Programma Executive “Management del Calcio”, giunto alla 5ª edizione. Questo percorso formativo a numero chiuso è pensato per preparare i dirigenti del calcio, fornendo le competenze necessarie per guidare con successo le società calcistiche nel contesto attuale.

L’ammissione di Giuseppe Praticò rappresenta un importante riconoscimento personale e per il club, che conferma la propria attenzione verso l’innovazione manageriale e la crescita delle competenze professionali. Attraverso la partecipazione a un percorso di formazione d’élite, il nostro Direttore Generale avrà l’opportunità di confrontarsi con i più alti standard di gestione del calcio moderno con relatori di assoluto valore come il presidente dell’Inter Marotta e il dirigente sportivo Leonardo, intervenuti durante la prima sessione svoltasi presso l’Università Bocconi dal 17 al 20 marzo.

Il programma executive accompagnerà il direttore Praticò nel conseguimento della qualifica di “Manager del Calcio” ed affronterà temi strategici cruciali per il presente e futuro del calcio, tra cui la gestione economico-finanziaria dei club, la sostenibilità, il marketing sportivo, la governance e la regolamentazione del settore.

La società esprime grande soddisfazione per il nuovo percorso intrapreso e augura al Direttore Generale Giuseppe Praticò un’esperienza formativa di grande valore, certa che le competenze acquisite contribuiranno in modo significativo alla crescita e allo sviluppo del nostro Club.